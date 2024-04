In Sachen KI steht Apple derzeit mehr oder minder mit heruntergelassenen Hosen da. So man aktuellen Gerüchten Glauben schenken mag, wird die Technologie wohl nur mithilfe von Google ihren Weg auf das iPhone finden. Eigene Lösungen zeichnen sich am Horizont aber bisher nicht ab. Ganz untätig ist man in Cupertino aber offenbar nicht.Anzeige:In einem kürzlich veröffentlichten Forschungspapier beschäftigt sich Apple (US0378331005) mit einem System welches als "ReALM" (Reference Resolution As Language Modeling) bezeichnet wird. Die soll es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...