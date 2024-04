Volkswagen hat von der starken Nachfrage vor allem nach Verbrennern in Nord und Südamerika profitiert und zu Jahresbeginn mehr Autos verkauft. Überraschend starke Zahlen kommen auch aus China. Hier die Details.Insgesamt legten die Auslieferungen des Wolfsburger Konzerns im ersten Quartal um 3,1 Prozent auf gut 2,1 Millionen Fahrzeuge zu, wie Volkswagen am Mittwoch mitteilte. Dabei habe ein Plus von vier Prozent bei den Autos und Lastwagen mit Verbrennungsmotor den Rückgang um gut drei Prozent bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...