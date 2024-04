© Foto: Oliver Berg/dpa



Die beiden Unternehmen vertiefen ihre bereits bestehende Zusammenarbeit.Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat eine Forschungskooperation mit Alphabet bekanntgegeben. Zusammen wollen die beiden Unternehmen an Radiologie-Lösungen arbeiten, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden sollen. Unternehmen wollen KI-Plattform für Radiologie entwickeln Während Bayer seine Innovationsplattform in das Vorhaben einbringt, stellt Alphabet seine umfangreichen Datenauswertungstools zur Verfügung. Hier ist die Google-Mutter mit Vertex AI, BigQuery und Healtcare API bereits gut aufgestellt. Die Kombination der Plattformen soll künftig leistungsstarke Lösungen in der radiologischen …