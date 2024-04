Bitcoin Kurs Prognose: ETFs schwächeln - folgt der Crash?

Mit einem aktuellen Bitcoin-Kurs von rund 69.000 Dollar könnte man zwar von jammern auf hohem Niveau sprechen, dennoch werden einige nervös, was die Zukunft von Bitcoin angeht. Einer der größten Hoffnungsträger für eine Rallye in den nächsten Jahren sind die Spot Bitcoin ETFs in den USA, die seit ihrer Markteinführung Milliarden von Dollar in den Markt gespült haben. Nun geht den Fonds aber die Luft aus und die Tage, an denen mehr Kapital abgezogen als eingezahlt wird, häufen sich. Steuert die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung damit auf einen Crash zu?

Outflows überwiegen bei Spot Bitcoin ETFs

Gestern ist es erneut zu mehr Bitcoin-Verkäufen als Käufen durch die ETF-Emittenten gekommen. Vorn dabei war einmal mehr Grayscale mit einem Abverkauf von Bitcoin im Wert von mehr als 200 Millionen Dollar. Diesmal konnten die restlichen Emittenten wie BlackRock, Fidelity und Ark Invest dieses Minus auch nicht vollständig kompensieren, was in letzter Zeit auch immer häufiger vorkommt.

Die Frage, ob deshalb mit einem Crash zu rechnen ist und das Interesse der Anleger in Bitcoin nun verpufft, kann wahrscheinlich dennoch mit einem Nein beantwortet werden. Der Bloomberg Analyst Eric Balchunas hat erst kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass es sogar überdurchschnittlich lange gedauert hat, bis die ersten Tage gekommen sind, an denen die Outflows überwiegen. Die Spot Bitcoin ETFs gehören immer noch zu den erfolgreichsten in der Geschichte der USA und ein paar Tage, an denen mehr Kapital abgezogen als eingenommen wird, sind keine große Überraschung. An der Börse geht es nie linear in eine Richtung.

Halving steht vor der Tür

Mit dem Bitcoin Halving steht wohl das wichtigste Ereignis für den Kryptomarkt bevor. Alle vier Jahre werden die Blockbelohnungen für Miner und damit auch die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert. Bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage kommt es dadurch zu massiven Kurssteigerungen wie nach jedem Halving bisher. Nächste Woche ist es wieder soweit.

(Bitcoin Halving Countdown - Quelle: Nicehash)

Zwar sind die Auswirkungen des Halvings nicht unmittelbar danach zu spüren, weshalb sich Analysten bezüglich der kurzfristigen Kursschwankungen noch uneinig sind, langfristig gesehen geht aber die Mehrheit der Experten davon aus, dass der Bitcoin-Kurs auf weit über 100.000 Dollar steigt. Davon dürften auch die meisten Altcoins wieder profitieren, die noch deutlich höheres Gewinnpotenzial mit sich bringen.

Bitcoin consolidating, through which the range is still constructed.Altcoins have been suffering massively in the past three months, and as a result, are remaining to be heavily undervalued. pic.twitter.com/qUvVA7Vs8c - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 10, 2024

Neben den bekannten Altcoins wie SOL, ETH, LINK, DOT und vielen weiteren, die ihren Wert während des Bullruns noch vervielfachen und eine Rendite von hunderten Prozent einbringen könnten, profitieren auch Meme Coins wieder extrem von der aktuellen Marktlage. Hier werden schnell Gewinne von tausenden Prozent erzielt und derzeit sieht es so aus, als würde mit Dogeverse der nächste Meme Coin launchen, bei dem das gelingen könnte.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren.

Dogeverse Nachfrage explodiert

Bei Dogeverse handelt es sich um einen neuen Meme Coin, bei dem die Entwickler von Anfang an zeigen, dass sie Großes mit dem Projekt vorhaben. $DOGEVERSE launcht nicht nur auf Ethereum oder Solana, sondern auf allen relevanten Chains. Schon jetzt ist Dogeverse auf Ethereum, BSC, Polygon und Avalanche erhältlich und Solana und Base folgen noch. Damit werden nicht nur die Absichten der Entwickler, etwas Großes zu launchen, deutlich, auch ein breiteres Publikum wird dadurch erreicht.

(Dogeverse Chains - Quelle: Dogeverse Website)

Der Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und die Tatsache, dass innerhalb von zwei Tagen fast eine Million Dollar umgesetzt wurden, macht schnell deutlich, dass es sich hier um den nächsten Meme Coin handeln könnte, der nach dem Launch um tausende Prozent steigt. Schon während des Vorverkaufs haben frühe Käufer den Vorteil, dass der Preis bis zum Launch mehrfach angehoben wird, wodurch sich schon ein Buchgewinn ergibt.

Jetzt Dogeverse Website besuchen.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Die nächste Preiserhöhung findet laut Countdown auf der Website in knapp 4 Tagen statt, oder wenn das Zwischenziel von 2,6 Millionen Dollar erreicht ist, was bei der aktuellen Dynamik schon früher der Fall sein dürfte. Da vor allem die letzten Monate gezeigt haben, dass Meme Coins auch in diesem Bullrun wieder zu den großen Gewinnern gehören, ist es durchaus denkbar, dass die Rendite von Dogeverse die von Bitcoin heuer weit übertrifft und frühe Käufer Gewinne von weit mehr als 1.000 % erzielen könnten.

Jetzt Dogeverse im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.