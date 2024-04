Die Zeit fliegt. Am 14. Mai 2024 ist Frequentis bereits fünf Jahre börsennotiert. Das ist schon allein deshalb eine Erwähnung wert, weil sich das in Wien ansässige Unternehmen damals für ein Doppellisting an der Wiener Börse sowie eine Notierung im Frankfurter Segment General Standard entschieden hat. Eine Kombination, die es so in dieser Form - ... The post Frequentis: Maximal stabil appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...