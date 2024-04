Dublin (www.anleihencheck.de) - Für Donnerstag erwarten wir keine Überraschungen: Es werden keine neuen Prognosen gemacht und seit der letzten Sitzung sind auch keine wesentlichen neuen Informationen bekannt geworden, so Daniel Loughney, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.Es gebe daher keinen Grund, warum die EZB von ihrem Plan abweichen sollte, im Juni die Zinsen zu senken. Damit wäre sie die erste große Zentralbank, die ihre Geldpolitik lockere. Während die Erwartungen an einen Zinsschritt der Federal Reserve (FED) im Juni zurückgegangen seien, würden die Euro-Geldmärkte derzeit mit einer 92-prozentigen Wahrscheinlichkeit von einer Zinssenkung um 25 Basispunkte ausgehen. ...

