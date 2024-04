Bereits am Montag sorgte eine positive Analystenstimme der Citigroup für Auftrieb bei der Zalando-Aktie. Mit einem Plus von rund drei Prozent klettert sie auch heute an die DAX-Spitze und markierte ein neues Jahreshoch bei 27,08 Euro. Ein neues Kursziel gibt Rückenwind.Warburg Research hat das Kursziel von 45 Euro auf 47 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Analyst Jörg Frey erwartete ...

