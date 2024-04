© Foto: CFOTO - picture alliance



Ohne signifikante Neuigkeiten konnte sich die Aktie von JinkoSolar am Dienstag um acht Prozent steigern. Liefert der Blick in den Chart Antworten?Die Aktie von JinkoSolar, des nach eigenen Angaben größten Solarmodulherstellers der Welt, hat sich am Dienstag um acht Prozent steigern können und sich damit innerhalb der an US-Börsen notierten, namhaften chinesischen Basiswerte den zweiten Platz gesichert. Neuigkeiten aus dem Unternehmen gab es keine, auch Analysten haben sich am Dienstag nicht zur Aktie geäußert. Daher muss ein Blick in den Chart den kräftigen Kurssprung aufklären: //assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/04/10/jks-d-10042024.png 22,06 US-Dollar: Neues Mehrjahrestief …