Neue Trockenanzüge ermöglichen ein schnelleres und effektiveres EMS-Training

Partnerschaft soll auch auf Hometrainer-Ausrüstung von EasyMotionSkin erweitert werden Vaduz, 10.4.2024 - Die EasyMotionSkin Tec AG ("EasyMotionSkin", ISIN: LI114715831, m:access) hat eine weitreichende Partnerschaft mit EASYFITNESS, eine der führenden Fitnessketten Deutschlands, abgeschlossen. EasyMotionSkin wird EASYFITNESS im Zuge der Partnerschaft ab sofort mit speziell entwickelten Trockenanzügen beliefern. In einer ersten Phase werden mehrere ausgewählte Studios von EASYFITNESS mit den neuartigen Anzügen ausgestattet. In einer zweiten Phase soll das Angebot jährlich mit 50 weiteren Standorten ausgedehnt werden. Beim EMS-Training werden alle großen Muskelgruppen sowie tiefer liegende Muskeln gleichzeitig mittels elektrischer Impulse trainiert. Um das Training durchführen zu können, müssen spezielle Anzüge getragen werden, bei denen die Haut und die Impulskontakte vor Trainingsbeginn befeuchtet werden. Diese vorbereitenden Schritte entfallen bei den Trockenzügen von EasyMotionSkin. Darüber hinaus müssen die Anzüge nicht mit der stationären Trainingseinheit verkabelt werden und sind somit sofort einsatzbereit. Dadurch wird das EMS-Training angenehmer, schneller und bequemer. Neben der Studioausstattung plant EASYFITNESS zudem, seinen Mitgliedern das Hometrainer-Angebot von EasyMotionSkin als weitere Trainingsoption gegen Aufpreis anzubieten. Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrats und CEO von EasyMotionSkin: "Mit der EASYFITNESS-Partnerschaft stärken wir unsere Positionierung am Fitnessmarkt. Teil unseres Geschäftsmodells ist es, unsere Technologie immer weiterzuentwickeln. Mit den neuen, innovativen EMS-Trockenanzügen wird dies untermauert." Jens Tappe, Geschäftsführer von EASYFITNESS: "Die gute technische Ausstattung, die hohe Qualität und die einfache Handhabung der Trockenanzüge von EasyMotionSkin ermöglichen ein schnelleres und effektiveres EMS-Training in unseren Studios. Wir haben mit EasyMotionSkin somit den idealen Partner an unserer Seite." Kontakt EasyMotionSkin Tec AG

Christian Keck (CEO)

Schliessa 6

FL-9495 Triesen

Mail: ir@ems.ag Kontakt für Investoren und Wirtschaftspresse edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

Eschersheimer Landstr. 42

D-60322 Frankfurt am Main Tel.: 0049 (0)69 90 55 05 56

Mail: easymotionskin@edicto.de



