Kupferpreis mit "explosivem Potenzial"

Anzeige / Werbung Der Kupferpreis hält sich auf sehr hohem Niveau. Zahlreiche Analysten glauben, dass der Anstieg weitergehen wird. Der Kupferpreis hält sich nach wie vor in der Nähe seines 15-Monatshochs. Sorgen um das verfügbare Angebot und die Aussicht auf eine wieder steigende Nachfrage stützen das rote Metall weiterhin. In den letzten acht Wochen ist Kupfer damit um rund 15% gestiegen.

Kupferdraht; Quelle: Depositphotos Zu diesem deutlichen Preisanstieg trug bei, dass der Weiterverarbeitung von Kupfer in chinesischen Hüttenwerken Unterbrechungen drohen. Und diese sind für mehr als 50% des weltweiten Ausstoßes verantwortlich. Gleichzeitig wird auf eine stärkere Nachfrage nach dem Industriemetall Nummer Eins spekuliert, nachdem das produzierende Gewerbe in China Erholungstendenzen zeigte. Die Analysten der Citigroup sehen Kupfer bereits in einem Bullenmarkt, der vor allem durch die boomende Nachfrage im Zusammenhang mit der globalen Energiewende befeuert werde. Das rote Metall hat hier entscheidende Bedeutung, wird zum Beispiel in Solarzellen, Elektromobilen, Windturbinen und vor allem Stromkabeln verwendet. Nach Ansicht der Citigroup-Experten jedenfalls können nur höhere Kupferpreis dafür sorgen, dass drohende Kupferdefizite aufgelöst werden. Explosives Potenzial für den Kupferpreis Im März hatten die Aktivitäten des produzierenden Gewerbes in der Volksrepublik, dem größten Kupferkonsumenten der Welt, positiv überrascht. Auch Daten, die steigende Ausgaben andeutete, würden auf einen Anstieg der heimischen Nachfrage hinweisen, hieß es in Medienberichten. Nach Ansicht der Citigroup besteht jedenfalls in den kommenden drei Jahren "explosives Aufwärtspotenzial" für den Kupferpreis - ähnlich wie in den 2000ern. Von anhaltend hohen und weiter steigenden Kupferpreisen profitieren natürlich zunächst die Produzenten. Allerdings - und gerade angesichts der Aussicht auf Defizite am Kupfermarkt - rücken dann langsam auch Juniors und Explorer in den Fokus der Anleger. Einige Kupferfirmen, die von einer solchen Entwicklung profitieren könnten, beobachten wir auch auf Goldinvest.de. Darunter sind z.B. American West Metals (WKN A3DE4Y) aus Australien und Aston Bay (WKN A2AUFP) aus Kanada mit dem Storm- sowie dem Epworth-Projekt (Aston Bay) aber auch eine Brixton Metals (WKN A114WV) mit ihrem riesigen Thorn-Projekt, Core Assets (WKN A2QCCU) mit der Blue-Liegenschaft oder ganz neu Ramp Metals (WKN A407UW) mit dem Nickel- und Kupferprojekt Rottenstone SW. Nicht zu vergessen die australische Tennant Minerals (WKN A3ET0R), die das hochgradige Gold- und Kupferprojekt Bluebird erkundet. Natürlich sind bei Explorationsfirmen, die Risiken besonders hoch. Die Chancen, gerade in einem positiven Rohstoffpreisumfeld, sind es unserer Ansicht nach aber eben auch.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten könnten und somit ein Interessenskonflikt besteht bzw. bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )