Erleichtert Abfallreduzierung, Verringerung der CO2-Bilanz und Recyclingfähigkeit ohne Leistungseinbußen

Innovative Harze erfüllen die steigende Nachfrage und den behördlichen Druck, die Verwendung von PFAS zu reduzieren, insbesondere in der Unterhaltungselektronik- und Elektroindustrie

Trinseo wird auf der CHINAPLAS 2024 flammhemmende PC- und PC/ABS-Harze vorstellen, die ohne PFAS oder halogenhaltige Additive hergestellt werden (mit der Option auf recycelten Inhalt)

Besuchen Sie Trinseo auf der CHINAPLAS 2024: Stand F52, Halle 6.2, National Exhibition and Convention Center (Schanghai)

Trinseo (Trinseo oder das "Unternehmen") (NYSE: TSE), ein Anbieter von Spezialmateriallösungen, gibt heute sein neues Angebot an flammhemmenden EMERGE PC 8600PV- und 8600PR-Harzen sowie EMERGE PC/ABS 7360E65-Harzen bekannt, die ohne den Einsatz von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) oder halogenierten Additiven hergestellt werden. Viele PFAS-Chemikalien werden häufig wegen ihrer wichtigen flammhemmenden Eigenschaften sowie ihrer Beständigkeit gegen Hitze, Öl, Flecken, Fett und Wasser verwendet. Diese neuen Produkte behalten diese kritischen Leistungseigenschaften bei und tragen gleichzeitig der wachsenden Nachfrage und dem behördlichen Druck Rechnung, die Verwendung von PFAS zu reduzieren, insbesondere in der Unterhaltungselektronik- und Elektroindustrie. Diese Produkte werden zunächst auf dem asiatisch-pazifischen Markt eingeführt und eignen sich für Anwendungen in einer Vielzahl von Bereichen wie IT-Geräte, elektronische und elektrische Produkte, Batterieladegeräte und Spannungsstabilisatoren.

"Nachhaltige Produkte sind der Kern von allem, was wir bei Trinseo tun. Indem wir unser umfassendes Wissen und unsere technische Expertise bei PCR-Produkten zusammen mit unserem tiefen Einblick in die Unterhaltungselektronik- und Elektroindustrie nutzen, beschleunigen wir die Entwicklung von Produkten ohne PFAS oder halogenierte Additive. Damit reagieren wir auf die vom Markt geforderte Verlagerung hin zu Lösungen mit nachhaltigen Vorteilen", so Han Hendriks, Senior-Vizepräsident, Chief Technology Officer von Trinseo.

Sowohl EMERGE 8600PR als auch EMERGE 7360E65 verwenden PCR-Substrate (Post-Consumer-Recycling), wobei die Leistung mit der von Neuware vergleichbar ist. Im Herstellungsprozess bei Trinseo werden keine PFAS absichtlich hinzugefügt, und der recycelte Inhalt erleichtert die Abfallreduzierung, die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und das Recycling in der Unterhaltungselektronikbranche.

Wichtige Merkmale:

Merkmale der flammhemmenden Produkte EMERGE PC 8600PV und 8600PR:

Im Herstellungsprozess bei Trinseo werden keine halogenierten Additive verwendet.

UL94 V0 eingestuft (1,5 mm) für alle Farben

Hohe Temperaturbeständigkeit

Ästhetik: glänzende/matte Oberfläche Recycelter Inhalt für EMERGE 8600PR

Ausgezeichnete Formbeständigkeit

Hervorragende Schlagzähigkeit

Breites Verarbeitungsfenster

UV-Beständigkeit

Merkmale der flammhemmenden Produkte EMERGE PC/ABS 7360E65:

Im Herstellungsprozess bei Trinseo werden keine halogenierten Additive verwendet.

UL94 V2 eingestuft (0,5 mm) für alle Farben

Hohe Fließfähigkeit

Ideal für Dünnwandanwendungen

Ausgezeichnete thermische Stabilität 65% recycelter Inhalt

Dimensionsstabilität

Breites Verarbeitungsfenster

UV-Beständigkeit

Über Trinseo

Trinseo (NYSE: TSE), ein Anbieter von Spezialmateriallösungen, arbeitet mit Unternehmen zusammen, um Ideen auf einfallsreiche, intelligente und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Weise zum Leben zu erwecken. Dies geschieht durch die Kombination von führendem Fachwissen, zukunftsweisenden Innovationen und erstklassigen Materialien, um einen Mehrwert für Unternehmen und Verbraucher zu schaffen.

Von der Entwicklung bis hin zur Fertigung profitiert Trinseo von seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit verschiedenen Materiallösungen und bewältigt so die einzigartigen Herausforderungen von Kunden aus einer Vielzahl an Branchen, darunter Bauwesen, Konsumgüter, Medizin und Mobilität..

Die rund 3.100 Mitarbeiter von Trinseo bringen unendliche Kreativität ein, um gemeinsam mit Kunden auf der ganzen Welt an den Standorten des Unternehmens in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum neue Möglichkeiten zu erfinden. 2023 erzielte Trinseo einen Nettoumsatz von rund 3,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.trinseo.com und verbinden Sie sich mit Trinseo auf LinkedIn, X, Facebook und WeChat.

