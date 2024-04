Die Porsche AG hat zu Jahresbeginn etwas weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Besonders enttäuschte die Entwicklung in China und Amerika. Die Aktie setzte ihre Vortagesgewinne jedoch weiter fort, denn am Dienstag gab der Automobilhersteller eine neue Kooperation bekannt. Im ersten Quartal dieses Jahres hat die Porsche AG weltweit 77.640 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von vier ...

