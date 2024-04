Vancouver in Kanada - 10. April 2024 / IRW-Press / - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) ("Aztec" oder das "Unternehmen") stellt ein Update hinsichtlich des Gold-Silber-Explorationsprogramms beim Projekt Tombstone ("Tombstone") im Südosten von Arizona bereit. Das Unternehmen hat die früheren Bohr- und Oberflächenexplorationsergebnisse überprüft und entwickelt nun mittels multidisziplinärer Methoden und Studien die Definitionen für neue Bohrziele, um die Erweiterung des Gold-Silberoxid-Mineralisierungsprofils des Projekts in der Nähe der historischen Grube Contention fortzusetzen. Das Ziel des Explorationsprogramms 2024 besteht darin, die Bohrungen fortzusetzen, um das große, oberflächennahe Gold-Silber-Oxid-Mineralisierungssystem zu erweitern und es für eine zukünftige Ressourcenbeschreibung zugänglich zu machen.

Simon Dyakowski, CEO von Aztec, sagte: "Unser erstes Oberflächenexplorationsprogramm 2024 beim Projekt Tombstone weist das Potenzial auf, einen beträchtlichen Wert für die Aktionäre zu schaffen, indem wir das Zielgebiet für eine oberflächennahe Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung neben und unterhalb des Contention-Tagebaus erweitern. Die breiten Abschnitte mit hochgradigem Oxidgold und -silber von den jüngsten Bohrungen unterstützen das Konzept der Definierung eines potenziell umfassenden mineralisierten Systems. Die erste Explorationsphase im Jahr 2024 wird voraussichtlich vorrangige Erweiterungsbohrziele generieren, um die mineralisierte Zone zu erweitern und ein größeres geologisches Modell für zukünftige Ressourcenschätzungen zu definieren.

Die bisherigen Bohrungen und Studien von Aztec führten zur Entdeckung von oberflächennahen, breiten Abschnitten mit oxidierter Gold- und Silbermineralisierung in Gebieten, die an die in der Vergangenheit erkundeten oder erschlossenen Gebiete angrenzen, und die historischen Daten ermöglichten die erste 3D-Modellierung dessen, was möglicherweise auf neue mineralisierte Zonen hinweist, die mit oberflächennahen Bohrungen in unmittelbarer Nähe der Grube Contention einfach zugänglich sind. Im Folgenden sind die Höhepunkte der jüngsten Bohrabschnitte aufgeführt, die das konzeptionelle Explorationsmodell für das Wachstum des mineralisierten Profils unterstützen.

- TR21-22: 2,44 g/t Au und 66,56 g/t Ag (3,39 g/t AuÄq) auf 65,5 m (einschließlich 16,80 g/t Au und 374,36 g/t Ag auf 7,6 m)

siehe bitte Pressemitteilung vom 28. September 2021

- TR21-03 - 5,71 g/t Au und 40,54 g/t Ag (6,28 g/t AuÄq) auf 32,0 m

siehe bitte Pressemitteilung vom 7. Juli 2021

- TC -01 3.477 g/t Ag auf 1,52 m von einer Zone mit 733,9 g/t Ag auf 7,6 m innerhalb von 125 m mit 1,63 g/t AuÄq

siehe bitte Pressemitteilung vom 26. April 2023

- TR21-10: 1,39 g/t Au und 56,40 g/t Ag (2,20 g/t AuÄq) auf 96,0 m

siehe bitte Pressemitteilung vom 27. Juli 2021

- TC23-05 - 2,82 g/t Gold und 176,64 g/t Silber (5,02 g/t AuÄq) auf 36,0 m, einschließlich 6,45 g/t Gold und 408,47 g/t Silber (11,55 g/t AuÄq) auf 15,5 m

siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2023

Die mächtige, oberflächennahe Gold-Silber-Mineralisierung, die mittels Bohrungen von Aztec (Abbildung 1) definiert wurde, unterstützt zusammen mit allen seit 2018 gesammelten Oberflächendaten ein vorläufiges Konzept zur Erweiterung des mineralisierten Profils westlich des bestehenden historischen Tagebaubetriebs. Die bis dato gesammelten Explorationsdaten weisen darauf hin, dass frühere historische Tagebaubetriebe mit Haufenlaugung ihre Pläne hinsichtlich der Erschließung einer attraktiven, mächtigen, oberflächennahen Gold-Silber-Mineralisierung, die in großen strukturellen Zonen in den Sedimenten der Bisbee Gruppe westlich der Grube Contention enthalten ist, nicht weiterverfolgt haben.

Abbildung 1: Konzessionsgebiet Tombstone - Gold-Silber-Oxid, oberflächennahes mineralisiertes Erweiterungsprofil

Die bis dato beobachtete mesothermale Gold-Silber-Mineralisierung mit geringer Sulfidation ist beeindruckend und von hydrothermalen Brekzien, Quarz-Stockworking und Erzgängen (Stringer Lode) geprägt, die mit Quarz-Feldspat-Porphyr-Erdwallen mit Verkieselung und argillischer Alteration in Zusammenhang stehen. In den Sedimenten der Formation Bisbee kommen oxidierte Carbonat-Verdrängungskörper und Quarz-Stringer-Erzgänge mit Verkieselung und argillischer Alteration vor. Hornfels und Skarn kommen in den Sedimenten der Sand-, Schluff- und Kalksteine vor. Gebiete mit intensivem Hämatit, Goethit und Manganwatte sind weit verbreitet und stehen mit besseren Au- und Ag-Werten in Zusammenhang. Chlorargyrit (Silberchlorid) wird in Brüchen beobachtet - oftmals mit feinkörnigem sichtbarem Gold. Die meisten der im Rahmen der Bohrprogramme durchschnittenen Au-Ag-mineralisierten Zonen befinden sich in unmittelbarer Nähe der historischen, umfassenden Untertage-Grubenbaue oder der historischen oberflächennahen Tagebau-Erdwalle.

Das jüngste, sieben Bohrlöcher umfassende Kernbohrprogramm (2023) beim Projekt Tombstone hat die Mineralisierung erfolgreich seitlich und in die Tiefe erweitert, den Grundwasserspiegel und die höchsten Sedimente aus dem Paläozoikum erreicht und die primäre sowie die südliche Mineralisierung miteinander verbunden. Alle Bohrlöcher durchschnitten eine oberflächennahe, oxidierte Gold-Silber-Mineralisierung sowie mehrere historische Untertageanlagen, in denen früher vermutlich das meiste des hochgradigsten Goldes und Silbers abgebaut wurde, was darauf hinweist, dass die primären mineralisierten Zonen in der Tiefe und seitlich weiterhin offen sind.

Ansicht: Längsschnitt von Tombstone

Aktualisiertes Explorationsprogramm

Das Unternehmen wird die Ziele mit mehreren Methoden erschließen, einschließlich der Fortsetzung des Oberflächenexplorationsprogramms im Gebiet der Grube Contention mit der Weiterentwicklung der detaillierten geologischen Kartierungen und weiter draußen mit geologischen Erkundungskartierungen der Lithologien, der Terraspec-Alterationen und -Strukturen, der Gesteinsgeochemie mit mehreren Elementen sowie der Dünnschliffpetrologie und den Alterationen, um die Gold-Silber-Mineralisierung zu überprüfen. Die gewonnenen Daten werden anschließend in das 3D-Modell integriert, das zurzeit erstellt wird, um die Planung des bevorstehenden Bohrprogramms zu unterstützen.

Das 3D-Modell des Projektgebiets zeigt die historischen Minenbetriebe und die Geologie des Hauptteils der Region Tombstone und umfasst die Digitalisierung der historischen Karten sowie Abschnitte der Untertagebetriebe, Stollen, Bohrlöcher und der Geologie. Das Modell wird mit der aktuellen Oberfläche sowie der Geologie und Geochemie geolokalisiert und anschließend interpretiert, um sowohl die oberflächennahe als auch die tiefe Zielermittlung zu unterstützen.

Das Projekt Tombstone befindet sich im Besitz von Aztec Minerals und dessen JV-Partner Dragoon Resources LLC ("Tombstone-JV-Partner"). Das Joint Venture ("JV") zwischen Aztec Minerals (75 %) und Tombstone JV Partner (25 %) sowie das JV Management Committee trafen letzte Woche zusammen, um das Oberflächenexplorationsprogramm für das zweite Quartal 2024 zu überprüfen und zu genehmigen.

Das bevorstehende Explorationsprogramm soll Erkenntnisse über das Expansionspotenzial der oxidierten Mineralisierung liefern und darauf aufbauend weiter fortgeschrittene Ziele für Bohrungen generieren. Der Schwerpunkt dieses Explorationsprogramms liegt darauf, die drei bekannten Mineralisierungsarten in den Konzessionsgebieten besser zu definieren und Ziele mit höchster Priorität für Bohrungen zu identifizieren. Die drei bekannten Mineralisierungsarten bei Tombstone sind folgende:

- Silber-Gold-Mineralisierungen mit großen Tonnagen, die in Richtung Nordnordosten verlaufen und mesothermale Stockworks und hydrothermale Brekzien beherbergen, die die Bisbee Gruppe und das Gestein aus dem Paläozoikum durchschneiden, wo in den 1980er Jahren zunächst die Tagebau-Haufenlaugungsmine Contention erschlossen wurde, von der nun bekannt ist, dass sie sich seitlich und vertikal erstreckt

- Hochgradige Silber-Gold-Blei-Quarz-Erzgänge (Stringer Lodes), die in Richtung Nordosten verlaufen und die klastischen Sedimente der Bisbee Gruppe aus der Kreidezeit in das Gestein aus dem Paläozoikum schneiden und mit mehreren der historischen Minen in der Region Tombstone in Zusammenhang stehen

- Häufig hochgradige Silber-Gold-Lagerstätten mit großen Tonnagen, die in der untersten Bisbee Gruppe und in den darunter liegenden Kalksteinen aus dem Paläozoikum liegen - ein geologisches Umfeld, das jenem der Lagerstätte Taylor von South32 ähnlich ist, die 65 km südwestlich von Tombstone liegt. Starke strukturelle Grenzen ihrer Standorte parallel zu den Kämmen von Antiklinalen, für gewöhnlich mit vertikaler ("Erzgang")-Stapelung auf mehreren günstigen Horizonten

Die positiven Hinweise auf eine Mineralisierung bei Tombstone beinhalten Folgendes:

Die Bisbee-Sedimente weisen weit verbreitete Brüche, Siliziumdioxid-Pyrit-Serizit-Ton-Alteration, Quarzerzgänge, Stockworks und Hornfels auf und in den Kalksteinen kommen Jasperoide, Dolomitisierung und Skarnentwicklung vor.

Die Tagebaumine Contention befindet sich entlang einer starken, in Richtung Nordnordosten verlaufenden Verwerfungsstruktur mit großen, mineralisierten felsischen Erdwallen, die möglicherweise mit einer tieferen Intrusion in Zusammenhang stehen.

In der Untertagemine Contention wurde die Erdwallmineralisierung in einer Tiefe von über 300 m abgebaut.

Im Rahmen historischer Bohrungen von Newmont und Santa Fe bis in eine Tiefe von über 700 m wurden schmale bis mächtige, hochgradige CRD-Mantos durchschnitten, was beweist, dass die Kalksteine aus dem Paläozoikum vielversprechend sind.

Das Vorkommen mehrerer mangan- und silberreicher Minen im Umfeld des Konzessionsgebiets wird weltweit als Hinweis auf eine entfernte Mineralisierung von CRD-Lagerstätten erachtet.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec hält eine 75%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel des Kernbohrprogramms 2023 war die weitere Erprobung der oberflächennahen, mesothermischen Gold-Silber-Oxidmineralisierung mit großen Tonnagen und Eignung für die Haufenlaugung neben und unterhalb der ehemaligen Grube Contention durch Infill- und Stepout-Bohrungen. Kernbohrungen wurden als notwendig erachtet, um die zahlreichen historischen Abbaustätten zu durchdringen und die erforderlichen geologischen Daten zu gewinnen. Künftige Bohrungen werden sich voraussichtlich auf die Erweiterungen der oberflächennahen Oxidmineralisierung entlang des Streichens und in Einfallrichtung konzentrieren und tiefer gehen, um größere, tiefer liegende CRD-Ziele vom Typ "Taylor" entlang und neben der Contention-Struktur zu erproben.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer- und mesothermale Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen und 250.000 Unzen Gold geschätzt.

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer komplexen Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Muttergesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) befindet sich die Formation Bisbee unterhalb einer etwa zwei Kilometer dicken Schicht derselben Karbonatgesteinsformationen aus dem Paläozoikum, die auch die 100 Mio. t Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermose-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen.

Obwohl die historischen Silberminen bei Tombstone im Allgemeinen klein waren, ist Aztec davon überzeugt, dass sie mit wesentlich größeren mesothermalen und CRD-Erzkörpern unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probennahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermalen und CRD-Erzkörpern ist.

Anmerkung: Die Goldäquivalente werden unter Anwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80:1 in den Jahren 2020 und 2023 bzw. von 70:1 im Jahr 2021 berechnet. Die gemeldeten Mächtigkeiten sind scheinbare Mächtigkeiten, keine wahren Mächtigkeiten. Die Au-Ag-Mineralisierungszonen bei Contention weisen im Allgemeinen eine Neigung von 60 bis 80 Grad in Richtung Westen auf und stehen mit den Quarz-Feldspat-Porphyr-Erdwallen in Zusammenhang. Diese Erdwalle erstrecken sich jedoch auch als Lagergänge in flachen Winkeln von der Verwerfung Contention entlang von Faltenrücken in den klastischen Sedimenten von Bisbee, sodass die gesamte Bandbreite der Mineralisierungsneigungen zwischen 20 und 80 Grad variiert. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierungsabschnitte der fünf Bohrlöcher variieren in etwa zwischen 50 und 100 % der scheinbaren Mächtigkeiten, wobei die Norm für die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung 60 bis 90 % der scheinbaren Mächtigkeiten beträgt. Bitte beachten Sie die zusammenfassenden Pressemitteilungen vom: 5. Juli 2023, 7. Dezember 2021 und 12. Januar 2021.

*Die Mächtigkeit der Gehalte in Meter-Gramm/Tonne ist das Ergebnis der Multiplikation der Länge eines Bohrlochabschnitts, gemessen in Metern, mit dem Goldgehalt des Abschnitts; die resultierende Zahl wird in Gramm/Tonne gemessen. Die Mächtigkeit des Gehalts ist weder als Bruttometallwert noch als Ressource zu verstehen. Das Grundstück Tombstone verfügt zu diesem Zeitpunkt über keine aktuelle, konforme Ressourcenschätzung.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

- Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (33) und nicht patentierten (42) Schürfrechten (452,02 Hektar bzw. 1.116,94 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, großartiger Infrastruktur, einer lokalen Stadt, Straßenzugang, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom

- Die historische Silberregion produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen oz Silber in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang- und CRD-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

- Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-23 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame Au-Ag-Mineralisierung aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

- Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Krater-Ringstruktur durchschneiden

Im Folgenden sind die Höhepunkte der jüngsten Bohrabschnitte aufgeführt, die das konzeptionelle Explorationsmodell für die Erweiterung des Mineralisierungsprofils unterstützen soll.

- TR21-22: 2,44 g/t Au und 66,56 g/t Ag (3,39 g/t AuÄq) über 65,5m (einschließlich 16,80 g/t Au und 374,36 g/t Ag über 7,6 m)

- TR21-03: 5,71 g/t Au und 40,54 g/t Ag (6,28 g/t AuÄq) über 32,0m

- TC 23-01: 3.477 g/t Ag über 1.52m aus einer Zone von 733,9 g/t Ag über 7,6 m innerhalb von 125 m mit 1,63 g/t AuÄq

- TR21-10: 1,39 g/t Au und 56,40 g/t Ag (2,20 g/t AuÄq) über 96,0m

- TR21-13: 1,8 g/t Au und 36,9 g/t Ag (2,33 g/t AuÄq) über 70,1 m

- TR21-17: 1,73 g/t Au und 56,20 g/t Ag (2,53 g/t AuÄq) über 64,0m

- TR21-08: 2,09 g/t Au und 47,1 g/t Ag (2,76 g/t AuÄq) über 39,6m

- Bohrloch TC23-02: 1,69 g/t Gold und 29,07 g/t Silber (2,03 g/t Gold AuÄq) über 45,3 m, einschließlich 10,1 m mit 6,63 g/t Gold und 72,81 g/t Silber (7,49 AuÄq)

- TC23-05 - 2,816 g/t Gold und 176,64 g/t Silber (5,02 g/t AuÄq) über 36,0 m, einschließlich 6,45 g/t Gold und 408,47 g/t Silber (11,554 g/t AuÄq) über 15,5 m

Allen David Heyl, B.Sc., CPG, VP Exploration von Aztec, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Herr Heyl beaufsichtigte die Explorationsprogramme bei Tombstone und hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

"Simon Dyakowski"

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Dyakowski, President & CEO, Direktor

Tel: (604) 685-9770

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: mailto:info@aztecminerals.com

Internet: http://www.aztecminerals.com

PO Box 10427

Suite 1610 - 777 Dunsmuir Street

Vancouver, British Columbia V7Y 1K4

http://www.aztecminerals.com

T: 604-685-9770

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet" oder "wird erwartet" bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "werden", zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Gewisse Faktoren können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Die tatsächlichen Ereignisse können daher wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, die zuvor erwähnten Faktoren und andere Unsicherheiten ausreichend berücksichtigen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen entgegenbringen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74201Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74201&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0548271000Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17969159-aztec-stellt-update-hinsichtlich-gold-silber-explorationsprogramm-2024-projekt-tombstone-arizona-bereit