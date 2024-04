BVB Aktie im Plus - Hochspannung vor Champions-League

Die BVB Aktie notiert wenige Stunden vor einem möglicherweise richtungsweisenden Spiel in der UEFA-Champions-League über 0,70 Prozent in der Pluszone. Am heutigen Abend trifft die Mannschaft von Borussia Dortmund im Hinspiel des Viertelfinals auf Atletico Madrid. Indes kämpft der BVB in der Fußball-Bundesliga weiter um die Qualifikation für besagten Wettbewerb in der kommenden Saison. "Königklasse" gegen Madrid: Anleger auf weitere Millioneneinnahmen Mit großer Spannung dürften Anleger auf das heutige Hinspiel in der Champions-League blicken. Der BVB gastiert bei Atletico Madrid im Viertelfinale besagten Wettbewerbs. Am kommenden Dienstag gastieren die Madrilenen in der heimischen Spielstätte des BVB.

Für den Einzug in das Halbfinale winken jedem Club zusätzliche 15,5 Millionen Euro.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

