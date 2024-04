Freiburg (ots) -Ein markantes Logo, frische Farben und ein zeitgemäßer Look - die Haufe Group präsentiert sich seit dem 10. April 2024 mit einem neuen Unternehmensdesign und einer neuen Website (www.haufegroup.com). Der Markenauftritt übersetzt die Mentalität, Kultur und Werte der Freiburger Unternehmensgruppe in ein modernes und authentisches Erscheinungsbild.Der neue Auftritt und die starke Positionierung als Dachmarke unterstreicht die erfolgreiche Wachstumsgeschichte der Haufe Group als ein führender B2B-Anbieter von Content, Software und Weiterbildung für Corporate Services in der DACH-Region. Mit ihrem vielseitigen Markenportfolio, darunter Haufe, Haufe Akademie und Lexware, unterstützt die Unternehmensgruppe Menschen, damit sie erfolgreich arbeiten können. "Wir stehen für Innovationskraft und Transformation", sagte Birte Hackenjos, Chief Executive Officer (CEO) der Haufe Group, anlässlich des Markenlaunchs. "Unser neues Erscheinungsbild übersetzt genau das und zeigt, wie wir sind: charakterstark, zugänglich und am Puls der Zeit. Bei uns wird die Arbeitswelt von morgen nicht nur gestaltet, sondern gelebt."Im Zentrum des neuen Corporate Designs steht das "h" der Haufe Group als einprägsame und differenzierende Bildmarke. Als weiteres gestalterisches Basis-Element dient das "Fenster der Zukunft", das in Form einer Raute als prägende Trägerfläche zum Einsatz kommt und symbolisch neue Perspektiven eröffnet. In Kombination mit frischen Farbwelten und einer kraftvollen Typografie entsteht ein mutiger und facettenreicher Gesamtauftritt. Das Design ist flexibel einsetzbar, bleibt aber immer wiedererkennbar. So schafft es eine zukunftsorientierte Bühne für die Themen und Botschaften der Unternehmensgruppe.Die neue Positionierung entstand in Kooperation mit zwei Partnern: Das Corporate Design stammt vom Düsseldorfer Standort der Design- und Brandingagentur MetaDesign (Publicis Groupe Germany). Petershagen Kommunikation, Köln, Unternehmensberatung für strategische Kommunikation, hat den Auftritt kommunikativ entwickelt und begleitet. Schrittweise wird das neue Erscheinungsbild nun an allen internen und externen Touchpoints der Haufe Group umgesetzt. Zur neuen Corporate Website der Haufe Group: www.haufegroup.comWeitere Pressemitteilungen und Bilder zur Haufe Group finden Sie unter: https://www.haufegroup.com/aktuellesÜber die Haufe GroupDie Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen. Mit Content, Software und Weiterbildung. Das Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit aufgestellt, um seine Kundinnen und Kunden mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.700 Mitarbeitende an zwölf Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kundinnen und Kunden aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.Pressekontakt:Julia IlgCorporate CommunicationsT +49 761 898-3103presse@haufegroup.comHaufe Group SEMunzinger Str. 9 79111 Freiburghaufegroup.comOriginal-Content von: Haufe Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106930/5754136