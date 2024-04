Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Die Aktien der europäischen Banken haben seit Jahresbeginn den breiten Markt outperformt, so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Manager des Contrarian Value Euroland Aktienfonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5).Die gestiegenen Zinsen seien den Instituten zugutegekommen. Was aber passiere, wenn die EZB wie erwartet im Sommer die Zinsen wieder senke. Dann dürften die Zinserträge in den kommenden Monaten sinken, wobei die Banken mit Hilfe von Zinsabsicherungen einen stärkeren Rückgang vermeiden dürften. Der Markt könnte sich zunehmend auf Institute konzentrieren, die über gut diversifizierte und wachstumsstarke Ertragskanäle verfügen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...