Wien (www.fondscheck.de) - Zum 1. April 2024 hat Julia Kourtidis bei Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung die Innendienstleitung für die Standorte Düsseldorf und München übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Sie berichte direkt an Vorstand Torsten Steinbrinker. Kourtidis sei gelernte Bankkauffrau und habe in den vergangenen Jahren als Leiterin des Innendienstes und Prokuristin bei Tresono Family Office, einem Multi-Family-Office in Köln, gearbeitet. Zuvor sei die heute 41-Jährige in gleicher Position bei der PMP Vermögensmanagement Donner & Reuschel Luxemburg tätig gewesen. Zu ihren Spezialgebieten würden unter anderem die regulatorischen Prüfungs- und Aufsichtsthemen zählen. Zudem sei sie für Buchhaltung, Informationstechnologie, Datenschutz und Personal zuständig. ...

