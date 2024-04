In dieser Woche erlebten die Edelmetallmärkte eine bemerkenswert positive Entwicklung. Besonders auffällig waren die Preissteigerungen bei Gold, Silber, Platin und Palladium, die sich bis Mittwochmorgen durchweg im grünen Bereich bewegten. Gold glänzte mit einem Plus von 1,3 % bei einem Kurs von 2357 US-Dollar, während Silber mit 2,9 % auf 28,21 US-Dollar noch deutlicher zulegen konnte. Platin und Palladium stachen mit beeindruckenden Steigerungen von 5,6 % bzw. 8,5 % hervor. In diesem Artikel nehmen wir eine detaillierte Analyse dieser Entwicklungen vor, um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...