Die Ölpreise sind am Mittwoch in einem ruhigen Umfeld leicht gestiegen. Gegen Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Juni 89,79 Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Mai stieg um 37 Cent auf 85,60 Dollar.Nach wie vor bewegen sich die Rohölpreise knapp unterhalb ihrer höchsten Stände seit Oktober. Die zahlreichen geopolitischen Krisen, allen ...

