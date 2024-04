SAN JOSE, Kalifornien - Der globale Online-Marktplatz eBay setzt auf Innovation und erweitert sein Engagement im Markt für Sammelkarten. Bedeutsame Geschäftsabschlüsse sollen das Einkaufs-, Verkaufs-, Bewertungs- und Lagererlebnis für Sammler in den USA vereinfachen und verbessern. Dabei plant eBay die Einführung eines vollständigen Produkterlebnisses in den kommenden Monaten. Durch den Kauf eines führenden Auktionshauses für Sammelkarten und den Verkauf eigener Tresordienstleistungen an einen renommierten Drittanbieter für Authentifizierung und Bewertung, strebt eBay eine verstärkte Präsenz und verbesserte Serviceleistungen im Sammelkartenhobby an.

Die Partnerschaft beabsichtigt, den Service beider Unternehmen zu kombinieren, um den Handel von Sammelkarten zu optimieren, und umfasst erweiterte Bewertungsdienstleistungen sowie eine neue Option, die es Kunden ermöglichen [...]

