Die Tilray-Aktie ist aufgrund deutlich schwächer als erwarteten Quartalszahlen am Dienstag stark unter Druck gekommen. Das Papier verlor mehr als 20 Prozent und riss auch andere Titel aus dem Sektor, wie zum Beispiel Canopy Growth, mit sich. Aus charttechnischer gilt es für Canopy nun, die Aufwärtstrendlinie zu verteidigen.Fast zehn Prozent rutschte die Aktie des Cannabis-Produzenten in Sippenhaft von Tilray ab und befindet sich damit nun an einem richtungsweisenden Punkt. Sollten die Bullen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...