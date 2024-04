Wien (www.fondscheck.de) - IT-Dienstleister von Universal Investment erweitert Führungsteam - FondsnewsDer IT-Dienstleister und Datenspezialist UI Labs hat Bastian Heinrich in sein Führungsgremium bestellt, so die Experten von "FONDS professionell". Die Tochtergesellschaft der Universal Investment Gruppe wolle sich zukünftig noch stärker auf den Ausbau der Services für institutionelle Kunden, Asset Manager, Versicherungen und Family Offices in der DACH-Region konzentrieren, heiße es in einer Mitteilung. Die Wachstumsziele würden durch die Erweiterung des Managementteams unterstrichen. ...

