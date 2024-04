Frankfurt (www.fondscheck.de) - Martin Nijkamp, ehemaliges Vorstandsmitglied bei Robeco und NN Investment Partners, wechselte zum 1. April 2024 zu First Private Investment Management KAG, so die First Private Investment Management KAG mbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

