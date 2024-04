Das auf Wasserstoff-Mobilität in der Region um Paris fokussierte Joint Venture HysetCo hat 200 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt. Der Wasserstoff-Fonds Hy24 wird in dem Zuge größter Anteilseigner des 2019 gegründeten Gemeinschaftsunternehmens. HysetCo hat sich in und um Paris auf Mobility-as-a-Service (MaaS)-Angebote spezialisiert, liefert nach eigenen Angaben jeden Monat fast 30 Tonnen H2 an seine Kunden aus und betreut eine Flotte von ...

