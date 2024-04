© Foto: Jiang Aishan/XinHua/dpa



Die Ratingagentur Fitch hat am Mittwoch den Ausblick für Chinas Kreditwürdigkeit auf "negativ" gesenkt. Der Hang Seng nimmt es gelassen. Der CSI 300 lässt Federn.Fitch macht beim Reich der Mitte Wachstumsrisiken aus und stuft den Ratingausblick herab. Die Ratingagentur folgt damit der Einschätzung von Moody's. Dies beleuchtet die schwierige Situation, in der sich Chinas Wirtschaft befindet, während sie sich bemüht, auf neue Wachstumsmodelle umzusteigen. So planen die chinesische Regierung und Notenbank beispielsweise Stimulierungsmaßnahmen in Höhe von 500 Milliarden Yuan für Technologieunternehmen zur Innovation. Gary Ng, Senior Economist bei Natixis Asia-Pacific, interpretiert diese …