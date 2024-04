Die SMT Scharf AG, ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 73,2 Mio. EUR erzielt (2022: 93,7 Mio. EUR). Das Ersatzteilegeschäft (+22,5 %) und das Servicegeschäft (+20,8%) konnten deutlich zulegen, während das Neuanlagengeschäft (-48,1 %) im Jahr 2023 einen merklichen Rückgang verzeichnete. So ist der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf die verhaltene Investitionsbereitschaft von Minenbetreibern in Neuanlagen sowie auf die Verschiebung von Projektumsätzen in ...

