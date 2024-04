Eine überraschend hohe Inflation in den USA dürfte die Wall Street am Mittwoch belasten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 1,1 Prozent tiefer auf 38.447 Punkte. Der Nasdaq 100 wurde mit 17.891 Zählern rund 1,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag berechnet.Im März hatte sich der Preisauftrieb in den USA unerwartet deutlich beschleunigt. Die Kerninflationsrate ...

