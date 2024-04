Die anfangs noch optimistischen Anleger haben am Mittwoch nach US-Inflationsdaten das Nachsehen gehabt. Die Teuerung in den USA fiel etwas höher aus als gedacht. Erwartungen an bald sinkende Zinsen bekamen damit abermals einen Dämpfer.Der DAX gab seine Gewinne ab. Er notierte zuletzt mit minus 0,13 Prozent auf 18.052 Zähler unter der 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...