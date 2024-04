© Foto: Michael Nagle/XinHua/dpa



Die Verbraucherpreise in den USA sind im März um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - mehr als erwartet. Der Bericht dürfte zur Euphoriebremse für die Aktienmärkte werden.Die Inflation bleibt hartnäckig: Die Verbraucherpreise in den USA sind im März schneller als erwartet gestiegen. Die Kosten für Waren und Dienstleistungen in der gesamten Wirtschaft kletterten im März um 0,4 Prozent. Im Jahresvergleich lag die Inflation bei 3,5 Prozent. Die Kosten für Wohnen und Kraftstoffe trugen zusammen mehr als die Hälfte zum monatlichen Gesamtanstieg bei. Experten hatten vorab mit einem Anstieg um 0,3 Prozent und einer Jahresrate von 3,4 Prozent gerechnet. Unter Ausschluss der volatilen …