Nach einem starken Wochenauftakt dominieren am Kryptomarkt derzeit wieder die roten Vorzeichen. Dazu tragen aktuell auch neue Konjunkturdaten in den USA bei, die weitere Zweifel an baldigen Zinssenkungen durch die Notenbank Fed säen. Der Bitcoin kommt in diesem Umfeld wieder deutlich von der 70.000-Dollar-Marke zurück.Stärker als erwartet ausgefallene Inflationsdaten lassen den Dollar und die Renditen von US-Anleihen am Mittwochnachmittag steigen, sorgen an den übrigen Märkten im Umkehrschluss aber ...

