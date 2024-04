Harte Zeiten für Wasserstoff-Aktionäre. Ein Downgrade der Nel-Asa-Aktie lässt am Mittwoch sowohl den Wasserstofftitel als auch jene des Konkurrenten Plug Power sinken. Die Nel-Aktien erleben nach einem Anstieg von etwa 30 Prozent im laufenden Monat April einen Einbruch an der Osloer Börse am Mittwoch. Der Rückgang wurde durch die Herabstufung des Aktienratings von 'Halten' auf 'Verkaufen' durch Pareto Securities ausgelöst, woraufhin der Aktienkurs des Wasserstoffenergiespezialisten um knapp 16 Prozent auf 5,24 Norwegische Kronen fiel. Auch Konkurrent Plug Power gerät am Mittwoch in den Downgrade-Sog - die Aktie büßt über fünf Prozent an Wert ein. Pareto-Securities-Analyst …