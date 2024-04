In einer aktuellen Entwicklung hat das Unternehmen für Cybersicherheit Fortinet, bekannt für seine integrativen Lösungen im Bereich der Netzwerksicherheit, wichtige Fortschritte in seinem diesjährigen Nachhaltigkeitsbericht präsentiert. Der Bericht hebt die vier Säulen der Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens hervor: das angehen von Cyber-Risiken für die Gesellschaft, Förderung der Vielfalt im Bereich Cybersicherheitstalente, Umweltbewusstsein und das Vorantreiben verantwortungsvoller Geschäftspraktiken im gesamten Wertschöpfungsnetzwerk. Als Beleg für sein anhaltendes Engagement wurden dem Unternehmen zum zweiten Mal in Folge Anerkennungen in den Dow Jones Nachhaltigkeitsindizes (DJSI) sowohl für die Welt als auch für Nordamerika zuteil. Erwähnenswert ist auch die Mitgliedschaft von Fortinet im UN Global Compact im Jahr 2023, wodurch das Unternehmen [...]

