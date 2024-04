Die Finanzwelt hat am Mittwoch Kenntnis vom Tod von KWS-Chefaufseher Philip Freiherr von dem Bussche genommen, dessen Wirken als Aufsichtsratsvorsitzender bei KWS Saat maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat.Freiherr von dem Bussche sei laut Konzernangaben bereits am Montag, den 8. April im Alter von 74 Jahren verstorben. Der ehemalige KWS-Chefaufseher trat im Jahr 2000 in den Aufsichtsrat ...

