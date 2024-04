LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, kündigte Composable Storefront Quick Launch an, eine umfassende Lösung für eine erweiterbare Storefront, die es Einzelhändlern ermöglicht, ihre Erwartungen mit E-Commerce-Komponenten, die ihren Anforderungen entsprechen, in ein verbessertes Kundenerlebnis umzusetzen. Diese Lösung basiert auf der Salesforce Commerce Cloud.

Die Composable Storefront-Lösung von LTIMindtree ermöglicht es Einzelhändlern, individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen, um das Geschäftswachstum zu steigern. Dafür stehen mehr als 20 erstklassige UI-Verbesserungen und Funktionen zur Verfügung, die das B2C-Commerce-Erlebnis ankurbeln und zudem alle Out-of-Box-Funktionen wie Salesforce Einstein, Personalisierung, Kampagnenmanagement und Wishlist nutzen. Die Lösung unterstützt außerdem eine schnellere Markteinführung des Shops durch integrierte Funktionen wie eine optimierte Benutzeroberfläche, dynamische Marketingseiten mit Seitendesigner-Funktionen, einen Store Locator mit Google Maps und einen Bestellverlauf.

"Angesichts der Schnelllebigkeit der E-Commerce- und Einzelhandelsbranche ist es wichtig, der sich stetig weiterentwickelnden Technologielandschaft immer einen Schritt voraus zu sein. Mit der Composable Storefront Quick Launch-Lösung von LTIMindtree können Unternehmen ihre Markteinführungszeit verkürzen und strategische Maßnahmen ergreifen, um ihren Geschäftserfolg zu sichern. Dies wird das Kundenerlebnis verbessern, das Unternehmenswachstum steigern und die Flexibilität bieten, den Verkauf über verschiedene Kanäle und Regionen hinweg zu realisieren", so Nachiket Deshpande, Whole-Time Director Chief Operating Officer, LTIMindtree.

"Marken, die innovative Technologien nutzen, um ihr Kundenerlebnis zu verbessern, können ihre Kundenbindung erhöhen und ihren Geschäftserfolg steigern. Die Composable Storefront Quick Launch-Lösung von LTIMindtree auf Salesforce ermöglicht jedem E-Commerce-Unternehmen, das eine solide Basis für den Handel aufbauen möchte, einen schnellen Start", so Michael Affronti, SVP General Manager, Commerce Cloud Salesforce.

Herkömmliche E-Commerce-Lösungen bestehen aus unteilbaren, standardisierten Softwareblöcken, die sich nur langsam aktualisieren und nur schwer anpassen lassen. Sie werden oft als Legacy- oder monolithische Plattformen bezeichnet. Dieser Mangel an Anpassungsfähigkeit und Agilität erschwert es Unternehmen, innovativ zu sein und sogar Personal zu gewinnen und zu halten. Der Betrieb monolithischer Infrastrukturen ist inzwischen außerdem mit hohen Kosten verbunden, weil zusätzliche Gebühren für Integrationen, Upgrades usw. anfallen.

Der Übergang von einer unflexiblen Strategie zu einer Strategie, die eine maximale Anpassungsfähigkeit ihrer Technologie-Stacks ermöglicht, ermöglicht es Unternehmen, sich auf zukünftige zielgerichtete und wirtschaftliche Maßnahmen vorzubereiten. Durch eine gestaffelte Umstellung auf die Composable Storefront von LTIMindtree werden die Betriebskosten für die Umstellung weiter gesenkt, das Kundenerlebnis kann individuell angepasst werden, die Absprungrate wird reduziert usw. Mit der Composable Storefront von LTIMindtree können Unternehmen B2C-Käufern ein personalisiertes Erlebnis bieten, mit dem sie Produkte einfach und bequem entdecken und kaufen können. Sie wird außerdem den kanal- und geografieübergreifenden Verkauf unterstützen.

Um mehr über LTIMindtree Composable Storefront Quick Launch zu erfahren, klicken Sie hier.

Salesforce, Commerce Cloud, Einstein und weitere sind Marken von Salesforce, Inc.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle zu optimieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse positiv zu beeinflussen. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von über 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Spezialisten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit renommierten Stärken der einstigen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer unternehmerischer Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

