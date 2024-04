Das Biotech-Unternehmen konzentriert sich auf den Agrarbereich und forscht an Technologien zur Pflanzenzüchtung unter Verwendung von Gentechnik und Gen-Editing. Am Montag implodierte der Kurs um 40 %. Erst vergangene Woche war der Kurs scharf angestiegen, nachdem man bekannt gegeben hatte, einen neuen Vertrag über die Herstellung von konventionellen Zigarettenmarkenprodukten unterzeichnet zu haben. Am Montag wurde gemeldet, dass man eine verbindliche Vereinbarung mit einem wichtigen Kreditgeber unterzeichnet hat, um seine vorrangig besicherten Schulden durch einen Tausch von Schulden gegen Aktien abzubauen. Das bedeutet nichts anderes als eine weitere Verwässerung der anderen Aktionäre. Seit 2020 hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien bereits versechsfacht. 22nd Century hat über Jahre kein nachhaltiges Wachstum auf die Beine stellen können. Dabei war man stets defizitär und wird es wohl auch b. a. W. bleiben.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 15.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Korrektur?- Autosektor mit positiven News- US-Bankenriese mit Aufwärtspotenzial- Unter der Lupe: HolzproduzentenBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info