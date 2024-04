Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der US-Verbraucherpreise im März hat die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Damit entkoppele sich die Entwicklung der Inflation in den USA zunehmend von der in der Eurozone, wo die Teuerung zuletzt schneller als erwartet gesunken sei. Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung der US-Notenbank FED im Juni nehme damit deutlich ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...