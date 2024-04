DJ PTA-PVR: Decheng Technology AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Heidelberg (pta/10.04.2024/16:20) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung von Herrn Timothy Nuy gemäß §§ 33 ff. WpHG vom 7. März 2024 über einen gehaltenen Stimmrechtsanteil von 68,37% mittelbar über die Rostra Holdings Pte. Ltd., teilen Timothy Nuy sowie die Rostra Holdings Pte. Ltd. (zusammen mit Timothy Nuy die "Meldepflichtigen"), ergänzend gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:

1. Die Investition im Hinblick auf den Erwerb von Stimmrechten an der Decheng Technology AG dienen der Verwirklichung strategischer Ziele/Erzielung von Handelsgewinnen. 2. Die Rostra Holdings Pte. Ltd. (und damit mittelbar der andere Mitteilende) beabsichtigt, weitere Stimmrechte infolge eines Übernahmeangebots zu erwerben. Darüber hinaus beabsichtigen die Meldepflichtigen derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Kauf oder auf andere Weise zu erwerben. 3. Die Meldepflichtigen beabsichtigen, auf die Besetzung der Leitungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane der Decheng Technology AG Einfluss zu nehmen. 4. Die Meldepflichtigen beabsichtigen die Kapitalstruktur der Decheng Technology AG insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital sowie die Dividendenpolitik wesentlich zu verändern. 5. Der Erwerb der Stimmrechte erfolgte durch Rostra Holdings Pte. Ltd, ein Unternehmen, das von Herrn Timothy Nuy als wirtschaftlich Berechtigtem kontrolliert wird, unter Verwendung eigener Mittel.

Aussender: Decheng Technology AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Danner Tel.: +49 6221 64924-83 E-Mail: info@decheng-ag.de Website: www.decheng-ag.de

ISIN(s): DE000A3MQRJ8 (Aktie), DE000A3MQRK6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

April 10, 2024 10:20 ET (14:20 GMT)