wO Börsenounge: TSMC | Nel | BMW - haucht Alphabet der Bayer-Aktie neues Leben ein?

Der Tag hatte so schön angefangen, doch die US-Inflationsdaten haben vielen Anlegern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der DAX hat seine Gewinne schnell wieder abgegeben. War es das mit einer Zinssenkung im Juni?Die Bayer-Aktie gehört zu den schlechtesten Werten, die der DAX in diesem Jahr zu bieten hat. Nur die Papiere von RWE haben seit dem ersten Januar noch schlechter performt. So langsam bessert sich allerdings die Nachrichtenlage. Bayer kooperiert jetzt mit Google/Alphabet. Das könnte der Aktie so langsam auf die Sprünge helfen. Ein Analystenkommentar reicht und schon ist die Erholung der Nel-Aktie so gut wie Geschichte. Dabei ist die Aktie nicht schlecht in den April …

