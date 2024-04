Apple Inc. hat aufgrund geopolitischer Spannungen die iPhone-Herstellung in Indien im letzten Finanzjahr auf beeindruckende 14 Milliarden Dollar verdoppelt, was die strategische Diversifizierung der Produktionskette des Technologieriesen jenseits von China unterstreicht. Fast 14% der Flaggschiff-Telefone des Unternehmens werden nun in Indien gefertigt, was bedeutet, dass etwa jedes siebte iPhone seinen Ursprung dort hat. Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Sieg für die Regierung Indiens, die aktiv internationale Unternehmen anwirbt und Anreize bietet, um hochwertige Fertigung ins Land zu holen. So wurden geschätzt 150.000 direkte Arbeitsplätze bei Zulieferbetrieben für Apple geschaffen. An der Spitze der Produktion in Indien stehen zwei große Montagefirmen, die zusammen etwa 84% der in Indien produzierten iPhones verantworten.

Analysten senken iPhone-Schätzungen

