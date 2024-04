Noch herrscht die Hoffnung Panik statt Gelassenheit In der letzten Woche haben wir an dieser Stelle über die Cannabis-Legalisierung in Deutschland und die Hausse der entsprechenden Aktien berichtet. Unsere Leitlinie war dabei das alte Börsen-Bonmot "Buy the rumor, sell the fact". Tatsächlich dauerte es auch gar nicht so lange, bis sich zeigte, dass auch die Cannabis-Pflanzen (noch?) nicht in den Himmel gewachsen sind. Für Ernüchterung sorgte der Conference-Call von Tilray Brands (WKN: A2JQSC). Weder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...