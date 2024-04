McDonald's stellt in zwei Städten einfarbige Werbetafeln auf. Auf denen ist nichts zu sehen, sie riechen stattdessen nach Pommes. Das wirkt originell, ist aber nicht sonderlich neu. McDonald's in den Niederlanden hat eine kreative Marketing-Strategie entwickelt, die auf einfarbigen Plakatwänden basiert. Statt visueller Werbung setzt sie auf den Geruchssinn der Menschen. Die Plakatwände wurden in Leiden und Utrecht positioniert, etwa 200 Meter entfernt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...