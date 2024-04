Kryptowährungen mit Potenzial - Bis zu 5.000 % Rendite?

Es sind aufregende Zeiten am Kryptomarkt. Das Halving rückt immer näher und während Bitcoin und Co. derzeit noch eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau hinlegen, deutet derzeit alles darauf hin, dass es schon bald zu einer weiteren Rallye kommen könnte. Dabei zeigt sich, das in diesem Jahr vor allem Meme Coins zu den großen Gewinnern gehören. PEPE, DOGE, WIF, SHIB und viele weitere haben ihren Kurs in den letzten Monaten vervielfacht und die nächsten Coins, bei denen das gelingen könnte, stehen schon in den Startlöchern. Vor allem bei den folgenden drei Coins sieht es danach aus, als könnten Anleger hier extrem hohe Renditen erzielen.

Dogeverse

Bei Dogeverse handelt es sich um einen Coin, bei dem die Entwickler von Anfang an zeigen, dass es sich hier um etwas Großes handeln könnte. Der Token wird von Anfang an auf sämtlichen relevanten Blockchains gelauncht, wobei Ethereum, Avalanche, Polygon und BSC schon verfügbar sind und auch Solana und Base folgen sollen. $DOGEVERSE ist erst seit zwei Tagen im Vorverkauf erhältlich und steuert inzwischen bereits auf die Millionen Dollar Marke zu, wodurch das Potenzial schnell deutlich wird.

Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen ergibt. DOGEVERSE-Token sind außerdem mit einer Staking-Funktion ausgestattet, bei der die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variiert, sodass vor allem diejenigen, die sich früh am Staking beteiligen, hohe Gewinne erzielen können. Das hat dazu geführt, dass schon jetzt die meisten Token, die im Presale verkauft wurden, in den Staking Pool eingebracht wurden, wodurch das Angebot beim Handelsstart begrenzt ist, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

Slothana ($SLOTH)

Mit Slothana kommt ein Meme Coin im Solana-Ökosystem auf den Markt. Genau wie bei Book of Meme (BOME) und Slerf, die nach einem kurzen Initial Coin Offering (ICO) gelauncht wurden und denjenigen, die von Anfang an dabei waren, Renditen von tausenden Prozent eingebracht haben, sieht es auch bei Slothana danach aus, als könnte ein ähnlicher Erfolg bevorstehen. Der Vorverkauf hat inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar erreicht, weshalb es wohl nicht mehr lange dauern dürfte, bis $SLOTH gelauncht wird.

Um am ICO teilzunehmen, können Interessenten SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhalten dafür $SLOTH-Token per Airdrop, sobald diese gelauncht werden und noch vor dem Listing an den Kryptobörsen. Gelingt es, den Erfolg von BOME oder SLERF zu reproduzieren, könnten frühe Käufer ihr Kapital so innerhalb kürzester Zeit verfünfzigfachen (x50). Book of Meme hat nur zwei Tage nach dem Handelsstart eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar erreicht und die Chancen, dass $SLOTH der nächste Milliarden Dollar Meme Coin wird, stehen nicht schlecht.

Dogecoin20 ($DOGE20)

Mit Dogecoin20 kommt - wie der Name vermuten lässt - eine Art "2.0-Version" von Dogecoin auf den Markt, die dem Original in vielen wichtigen Punkten überlegen ist. Das Tokenangebot von DOGE20 ist nicht inflationär aufgebaut und da der Meme Coin auf Ethereum basiert, ist er nicht nur umweltfreundlicher als Dogecoin, sondern auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die Anlegern überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt.

Wer hier die Gelegenheit nutzen möchte, um noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis einzusteigen, hat nicht mehr lange Zeit, da DOGE20 am 20. April - dem internationalen Doge Day - launcht. Das Timing könnte kaum besser gewählt sein und die Tatsache, dass innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar verkauft wurden, bringt Analysten zu der Annahme, dass sich der Kurs nach dem Launch schnell verzehnfachen könnte.

