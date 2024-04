Essen (ots) -Die am 9. Januar im Rahmen der CES 2024 vorgestellten Performance Laptops MEDION P10 und MEDION S10 sind ab sofort verfügbar. Beide Geräte zeichnen sich neben ihrer Leistungsfähigkeit vor allem durch ihr wertiges Äußeres aus und sind die ultimative Wahl für Power-User sowie Content Creator, die eine stylische und mobile Lösung für Arbeit und Freizeit suchen. Die Laptops warten mit einem Gehäuse aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung auf und kommen mit einem Display im 16:10-Format mit QHD+-Auflösung sowie 100 Prozent sRGB. Für ausreichend Leistung sorgen ein Intel Core i5-13420H (S10)- beziehungsweise ein Intel Core i7-13620H-Prozessor (P10) und Dank NVIDIA GeForce RTX 3050 Grafikkarte eignet sich der P10 außerdem für gelegentliches Gaming. Der MEDION S10 sowie der MEDION P10 sind ab sofort zu einem Preis von 899,95 Euro beziehungsweise 1.199,95 Euro im MEDION Shop (https://www.medion.com/de/shop/performance-laptops-p10-s10) erhältlich.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2024 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5754486