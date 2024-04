London (ots/PRNewswire) -CarbonChain stellt eine neue Lösung für die Emissionsberichterstattung vor, die sowohl für die verpflichtende als auch für die freiwillige Offenlegung geeignet ist, und erweitert damit seine spezialisierte Kohlenstoffbuchhaltungsplattform für Rohstofflieferketten.CarbonChain - eine KI-gestützte Kohlenstoffbuchhaltungsplattform, die Unternehmen einen durchgängigen Einblick in die Emissionen der Lieferkette bietet - kündigt die Einführung von CarbonChain Comply an, einem wichtigen Plattform-Update, das die Kohlenstoffberichterstattung auf eine neue Ebene der Geschwindigkeit und Einfachheit hebt.CarbonChain Comply bietet eine umfassende Lösung für Unternehmen in der Metall- und Energieversorgungskette, die sich mit gewaltigen regulatorischen Veränderungen in Bezug auf Kohlenstoffemissionen und der steigenden Nachfrage von Interessengruppen nach transparenter und genauer Offenlegung auseinandersetzen müssen.Die neue zentrale Anlaufstelle für die Kohlenstoffberichterstattung ermöglicht es Nachhaltigkeitsverantwortlichen, Compliance-Managern und Beschaffungsleitern, alle wichtigen Offenlegungsanforderungen zu rationalisieren und zu erfüllen, unabhängig von Format oder Rahmen.Adam Hearne, Geschäftsführer und Mitbegründer von CarbonChain, sagte:"Hersteller und Händler sind von der komplexen Landschaft der Kohlenstoffberichterstattung und den Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Rahmen und Anforderungen überfordert. Die Branchen, für die die Offenlegung von Kohlenstoffdaten eine der größten Herausforderungen darstellt, haben nicht genügend Klarheit darüber, wie und was sie berichten sollen.""Das werden wir heute ändern. Mit CarbonChain Comply wissen unsere Kunden genau, was von ihnen erwartet wird - und sie können es mit Zuversicht tun."CarbonChain Comply ist Teil der Produktfreigabe Frühjahr 2024 (https://www.carbonchain.com/product-releases/carbonchain-comply) des in London ansässigen Unternehmens und umfasst drei wichtige Updates:Kohlenstoffberichterstattungs-Hub:Über einen neuen zentralen Knotenpunkt können CarbonChain-Nutzer automatisch CO2-Fußabdrücke von Produkten und Emissionsberichte von Unternehmen erstellen, die dem Treibhausgas-Protokoll entsprechen. Dazu gehören auch die CO2-Fußabdrücke der Unternehmen nach den Bereichen 1-3, wobei eine von SGS unabhängig validierte Methodik (https://tech.carbonchain.com/hubfs/Validation%20Opinion_%20CarbonChain_905_353946_02_V0_firmado.pdf) verwendet wird. Mit der neuen, optimierten Lösung können Unternehmen problemlos und zuverlässig Berichte für Vorschriften wie EU CSRD und UK SECR sowie für freiwillige Rahmenwerke wie CDP erstellen.CBAM-Einhaltung:CarbonChain Comply führt maßgeschneiderte Funktionen für Importeure von Aluminium, Stahl, Eisen und Düngemitteln ein, die von dem CO2-Grenzausgleichssystem der Europäischen Union (https://carbonchain.com/cbam) (EU CBAM) betroffen sind, einschließlich der Validierung von Zollerklärungen und der automatischen Erstellung von XML-Dateien.Modul zur Einbindung von Lieferanten:CarbonChain-Benutzer können nun problemlos Daten mit Zulieferern austauschen, um die Berechnung von Produktlebenszyklen und Scope-3-Emissionen zu unterstützen, die für die Einhaltung von CBAM-Vorschriften und eine umfassendere Nachhaltigkeitsberichterstattung entscheidend sind.Die neuen Berichtsfunktionen von CarbonChain werden von der robusten Kohlenstoffbuchhaltungsplattform unterstützt. Im Gegensatz zu "Einheitslösungen" ist CarbonChain speziell für Energie- und Metallversorgungsketten entwickelt worden und erstellt ein vollständiges Bild der Emissionen auf Transaktionsebene unter Verwendung von aktivitätsbasierten Emissionsfaktoren.Hinweise für Redakteure:Informationen zu CarbonChainCarbonChain befähigt Unternehmen, klimabewusste Entscheidungen zu treffen, um den Weg zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen. Seine KI-gestützte Plattform für die Kohlenstoffbilanzierung automatisiert die Emissionsverfolgung mit genauen Daten auf Anlagenebene für kohlenstoffintensive Lieferketten. CarbonChain verwendet eine validierte und verifizierte Methodik, ist ein CDP-akkreditierter Lösungsanbieter und stolzes Mitglied von ResponsibleSteel, Aluminium Stewardship Initiative, Minor Metals Trade Association und der Aluminium Federation. 2023 sammelte CarbonChain 10 Mio. USD ein, um die kontinuierliche Erweiterung der CO2-Fußabdruck-Technologie zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf Scope-3- und Lieferkettenemissionen liegt. www.carbonchain.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2327908/4640174/CarbonChain_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einfuhrung-von-carbonchain-comply-wichtige-aktualisierung-der-saas-losung-fur-die-kohlenstoffberichterstattung-in-der-metall--und-energiebranche-302113306.htmlPressekontakt:Helena Cicmil,helena@carbonchain.com,+44203576595Original-Content von: CarbonChain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095097/100918122