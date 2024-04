FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. April 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

06:30 CHE: VAT, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen (10.00 h Pk)

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Kuka, Jahres-Pk, Augsburg

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

10:00 DEU: BSH, Jahrespressegespräch

10:00 DEU: Amprion, Jahreszahlen

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung

16:00 CHE: Emmi, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Telefonica, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/24

03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 2/24 10:00 ITA: Industrieproduktion 2/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/24

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa hält Rede vor Beginn der Frühlingstagung von IWF und Weltbank

SONSTIGE TERMINE

09:00 BEL: EU-Parlament stimmt unter anderem über Reform des Strommarkts ab

09:00 DEU: Fortsetzung Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz

09:00 DEU: Konferenz zu Sorgfaltspflichten in globalen (Rohstoff-)Lieferketten Eröffnung durch Bundesministerin Svenja Schulze und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Berlin Themen: Erste Erfahrungen mit dem 2023 in Kraft getretenen deutschen Lieferkettengesetz und was daraus für die Umsetzung der EU-Lieferkettenrichtlinie gelernt werden kann.

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH wegen Preisabsprachen der Lufthansa

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zur Klage von Gazprom gegen die Änderung der Gasrichtlinie

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) zu besserer Auslastung der Netzanschlüsse von Ökostrom-Anlagen

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu «IT-Fachkräfte 2040: Wo steht die deutsche Wirtschaft?» mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst

11:00 DEU: Politiktalk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) e. V. zu «Wie geht's weiter mit der betrieblichen Altersversorgung?» U.a. mit Anja Schulz MdB (FDP Fraktion im Bundestag), Beate Petry (Head of Pensions, BASF) und Jörg Asmussen (Hauptgeschäftsführer des GDV).

DEU: Spitzengespräche von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur geplanten Krankenhausreform + 11.30 Pk mit Lauterbach



12:00 DEU: Pk "Gesundheitspolitische Bilanz - Versorgung in Gefahr" u.a. mit der Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Regina Overwiening, dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, Martin Hendges, und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, Berlin

13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2024 unter dem Motto «Konjunktur-Motor Wohnungsbau: Worauf wartet Deutschland?» u.a. mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 10.30 Hybrid-Pk Verbändebündnis Wohnungsbau (u.a. Mieterbund, IG BAU, ZDB, GdW, BFW) zur Vorstellung von zwei Studien zur Wohnungsbau-Krise + Talk-Runde mit den Generalsekretären Kevin Kühnert (SPD), Carsten Linnemann (CDU), Grünen-Chefin Ricarda Lang, FDP-Vize Wolfgang Kubicki, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Städtetag-Vize Burkhard Jung.

15:00 FRA: OECD veröffentlicht Daten zur Entwicklungshilfe (ODA)

18:00 DEU: Europe Calling Webinar zu "Wie gelingt die Transformation in Europa? - Ein europäisches Bürger:innengespräch" mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

DEU: Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) lädt zum 19. Lieferantentag

USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und den philippinische Präsidenten Ferdinand Marcos im Weißen Haus

BEL: Informelles Treffen der EU-Telekommunikationsministerinnen und -minister - 1. Tag °





Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi