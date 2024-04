Bitcoin gefangen zwischen $60.000 und $70.000 - Warten auf frische Impulse Die aktuelle Bitcoin-Analyse am 10.04.24 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Die Ausgangslage für Bitcoin hat sich seit unserer letzten Bitcoin Betrachtung vergangene Woche Mittwoch unwesentlich verändert, Bitcoin Bullen und Bären scheinen sich derzeit in einer Art "Patt-Situation" zu befinden.

Während die Bitcoin Bullen durch den Fall und das Halten unter der $68.000 Marke vergangene Woche kurzzeitig ein wenig an Momentum eingebüßt haben, so blieb auf der Kehrseite ein erneuter Test und eine Attacke auf die Unterstützungsregion zwischen $61.000 bzw. $62.000 aus.

Man möchte fast sagen "trotz" der Äußerungen von FED Chairman Powell vergangene Woche Mittwoch, wo dieser zwar Leitzinssenkungen im Laufe des weiteren Jahresverlaufs in Aussicht stellte, allerdings nicht übermäßig "dovish" klang, man eher den Eindruck gewinnen könnte, dass die US-Notenbank FED den Leitzins allerhöchstens zweimal um 25 basispunkte senken dürfte, abhängig von den einkommenden Wirtschaftsindikationen.

Apropos "Wirtschaftsindikationen": hier konnte der US-Arbeitsmarktbericht Non-Farm Payrolls am vergangenen Freitag überzeugen. So wurden im März 303.000 neue Stellen ex-Agrar geschaffen, über der Erwartung von 200.000 und somit eigentlich einen eher restriktiven geldpolitischen Kurs begünstigend - was wiederum eher bearish für Bitcoin gewertet werden dürfte, doch die ausgehend von der Marktkapitalisierung größte Kryptowährung zeigte keinerlei Anzeichen von Schwäche.

Somit bleibt es dabei, der Ausblick für Bitcoin bleibt bullish, eine zeitnahe Attacke auf die Allzeithochs bleibt so lange eine ernstzunehmende Option, wie die Bitcoin Bullen die $61.000 Marke halten können.

Bitcoin Nachfrage ist weiter realistisch aus dem institutionellen Lager zu erwarten, allen voran die großen Vermögensverwalter rund um Blackrock, Grayscale oder Fidelity, die hinter den im Januar zugelassenen Bitcoin ETFs stehen, dürften sich weiter als Käufer am Kryptomarkt zeigen, um die nicht enden wollende Nachfrage nach Papier-Bitcoin mit physischen Beständen zu hinterlegen. Falls ja, dürfte sich Bitcoin deutlich oberhalb der kurzfristig wichtigen $61.000 Marke und dortigen Unterstützung halten.

Aus Macro-technischer Sicht bleibt abzuwarten, wie sich die am Mittwoch zu veröffentlichende Inflation aus den USA präsentiert. Sollten sich die Verbraucherpreise in der größten Volkswirtschaft der Welt weiter deutlich über 3% und somit signifikant oberhalb der 2% Zielmarke der FED präsentieren, wäre dies einen eher restriktiven, geldpolitischen Kurs der FED begünstigend und es bliebe abzuwarten, wie Bitcoin auf eine solche Veröffentlichung reagierte...

