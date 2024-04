Unerwartet hohe US-Inflationsraten im März verunsichern die Märkte und machen Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung durch die Fed zunichte. Der DAX gibt frühe Gewinne ab, schließt jedoch knapp im Plus. Anleger blicken nun gespannt auf die EZB-Entscheidung und die bevorstehende Berichtssaison.Die US-Inflationsdaten für März haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch einen Dämpfer verpasst. Die Teuerung in der weltgrößten Volkswirtschaft fiel erneut höher aus als erwartet. Die Chance auf eine Zinssenkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...