Cannabis Aktie Tilray: Einbruch nach den Zahlen als Einstiegschance? Rekordumsatz überzeugt.

Tilray hat auch bedeutende Partnerschaften mit etablierten Unternehmen außerhalb der Cannabisbranche geschlossen, darunter der Alkoholkonzern AB InBev und der Pharmaunternehmen Novartis. Diese Partnerschaften haben dazu beigetragen, Tilrays Marktposition zu stärken und sein Geschäftspotenzial weiter auszubauen. Vor allem der Getränkesektor lief erneut stärker als die Analysten glaubten. Dies haben wir den Quartalszahlen entnommen, die gestern vermeldet wurden.

Im Umsatz gab es auch einen Rekord, doch letztlich stiegen die Kosten so stark, dass der Punkt zur Gewinnschwelle weiter in die Zukunft geschoben werden muss. Bei den Aktien kam es somit zu einer Ernüchterung und negativen Reaktion.

Obwohl Tilray ein Pionier in der Cannabisbranche ist und eine starke Marktposition innehat, ist das Unternehmen auch mit Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehören neben den internen Kosten vor allem regulatorische Unsicherheiten in verschiedenen Märkten, volatile Marktpreise und die Notwendigkeit, in Forschung und Entwicklung zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Dennoch bleibt Tilray ein führendes Unternehmen in der Cannabisbranche und ist gut positioniert, um von der zunehmenden Legalisierung von Cannabis auf der ganzen Welt zu profitieren. Den jüngsten Schub erlebte die Aktie nach der Teillegalisierung in Deutschland vor wenigen Wochen. Mit den Quartalszahlen ist dieser "Bonus" jedoch fast aufgebraucht. Was lässt sich noch aus dem Chartbild heraus analysieren? Dies zeigt Roland Jegen im Freestoxx-Tool auf.

