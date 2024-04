DJ PTA-News: TELES AG: Börsenzulassung von 1.001.210 Aktien

Berlin, (pta/10.04.2024/18:00) - Die TELES AG (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) verfügt über ein Grundkapital von 6.233.418,00 Euro, eingeteilt in 6.233.418 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR pro Aktie. Zum Börsenhandel sind bislang 5.006.053 Aktien zugelassen. Die Beantragung der Zulassung der noch nicht zum Börsenhandel zugelassenen Aktien ist teilweise bereits erfolgt. Im Rahmen der im Jahr 2020 sowie 2021 durchgeführten Kapitalerhöhung konnte ein strategischer Ankerinvestor gewonnen werden. Aus kostentechnischen Gründen wurde mit diesem Ankerinvestor vereinbart, die neuen Aktien schrittweise und unter Verwendung einer prospektbefreienden Ausnahme zuzulassen. Hierfür wurde mit dem Investor eine LockUp-Vereinbarung geschlossen. Aktuell unterliegen dieser LockUp-Vereinbarung noch 1.227.365 Aktien.

Im Rahmen der diesjährigen Börsenzulassung ist eine Zulassung von 1.001.210 Aktien vorgesehen, welche Teil der Sachkapitalerhöhung 2021 von insgesamt 1.863.792 Aktien resultieren, aber noch nicht zum Börsenhandel zugelassen wurden. Die Anzahl der gesperrten Aktien reduziert sich somit von 1.227.365 Aktien auf 226.155 Aktien, welche im Februar 2025 zum Börsenhandel zugelassen werden sollen. Die gesperrten Aktien werden in der abweichenden Gattung ISIN DE000A3MQCU7 geführt.

