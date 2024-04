Die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase legt am Mittwochnachmittag fast zwei Prozent zu. Die Bullen lassen sich dabei weder von der gedämpfte Stimmung am Gesamtmarkt nach den jüngsten US-Inflationsdaten noch von einem negativen Analystenkommentar der Bank of America aus der Ruhe bringen.Analyst Jason Kupferberg geht in einer aktuellen Studie zwar davon aus, dass das Handelsvolumen auf der Plattform zuletzt kräftig gestiegen ist und Coinbase die Erwartungen der Wall Street im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...